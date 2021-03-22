Орлов считает рискованным назначение Олича в ЦСКА

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном назначении главным тренером ЦСКА бывшего футболиста армейцев Ивицы Олича.

«Хороший футболист был. Но футболист и тренер — абсолютно разные профессии. Олич — помощник главного тренера в сборной Хорватии. Там хорошие футболисты, и он вдруг с того места — в ЦСКА. Мягко говоря, очень рискованный ход. Думаю, что Гинер всё-таки дождался бы лета, чтобы освободить Гончаренко, но сейчас там главный не он, а Орешкин. Посмотрим. Может быть, на маленький период ЦСКА сам преобразится. Бывает, что смена тренера взбадривает футболистов. Но что летом предложит новый тренер, который пока нигде не работал главным тренером? Про Олича начали говорить уже неделю назад, и я открыл интернет, чтобы поискать какие-то интервью, где бы он высказывал свою концепцию футбола. Тренер должен проверить себя, почувствовать, что он говорит, как к этому относятся другие. Нигде ничего не нашёл. Кот в мешке! Дай бог, чтобы повезло. Но это будет какое-то чудо», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. В настоящее время он работает ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

Ранее Широков отреагировал на отставку Гончаренко из ЦСКА.