Радионова выступила против контрактной системы в фигурном катании

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Бронзовая призёрка чемпионата мира — 2015 Елена Радионова поделилась своим мнением о предложении ввести контрактную систему отношений между спортсменом и тренером в фигурном катании.
Радионова выступила против контрактной системы в фигурном катании
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Я против контрактной системы, поскольку должны быть доверительные отношения между спортсменом и тренером. Контракт — это уже немного не то. Подобные ограничения останавливают прогресс. Тренер и спортсмен будут тратить своё время, хотя могли бы пойти вперёд и показать лучший результат в других условиях, в другой школе. К тому же за большинство фигуристов у нас платят родители, и они серьёзно вкладывают в спортсмена. И когда мы достигаем определённого уровня, тренер получает дополнительную зарплату, призовые за наши выступления. Я не могу сказать, что тренер обделён вниманием или финансами», — сказала Радионова «Спорт-Экспрессу».

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