Щербакова дважды упала с четверных прыжков на тренировке во время проката произвольной программы

Российская фигуристка Анна Щербакова дважды упала во время исполнения четверных прыжков на тренировке перед стартом чемпионата мира в Стокгольме.

Во время тренировки Щербакова успешно выполнила четверной флип, в том числе в каскаде с тройным тулупом, хотя первая попытка этого прыжка закончилась падением. Также фигуристке в прокате произвольной программы под музыку не удался четверной лутц.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что на ЧМ по фигурному катанию выявлен первый положительный тест на коронавирус.