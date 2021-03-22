Щербакова дважды упала с четверных прыжков на тренировке во время проката произвольной программы
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Во время тренировки Щербакова успешно выполнила четверной флип, в том числе в каскаде с тройным тулупом, хотя первая попытка этого прыжка закончилась падением. Также фигуристке в прокате произвольной программы под музыку не удался четверной лутц.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.
Ранее сообщалось, что на ЧМ по фигурному катанию выявлен первый положительный тест на коронавирус.