На ЧМ по фигурному катанию выявлен первый положительный тест на коронавирус

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На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в шведском Стокгольме, выявлен первый заболевший коронавирусом.
На ЧМ по фигурному катанию выявлен первый положительный тест на коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщает Международный союз конькобежцев (ISU). При этом организация не сообщает имя заболевшего. Известно лишь то, что это спортсмен. Он не будет допущен к участию в чемпионате мира и уже помещён на карантин, приняты все необходимые меры безопасности. Также были выявлены и изолированы те, с кем контактировал заболевший, чтобы провести дальнейшие проверки и принять соответствующие меры.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 22 по 28 марта. В нём принимают участие спортсмены из России.

Ранее тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян похвалил Александру Трусову за максимальную сложность прыжковой программы.

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