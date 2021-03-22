Арутюнян похвалил Трусову за максимальную сложность прыжковой программы

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян оценил сложность прыжковой программы россиянки Александры Трусовой, похвалив её за смелость.

«Всегда говорил: чем больше у спортсмена «в кармане», тем больше он может вытащить оттуда в нужный момент. У Алёны Косторной был тройной аксель, но он рассыпался, и не осталось вообще ничего. Так что Саша молодец, что пробует максимальную сложность», — сказал Арутюнян RT.

16-летняя фигуристка выступит на чемпионате мира в Стокгольме, который пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее Ягудин прокомментировал три падения Трусовой с четверных на тренировке в Стокгольме.