Арутюнян похвалил Трусову за максимальную сложность прыжковой программы

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Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян оценил сложность прыжковой программы россиянки Александры Трусовой, похвалив её за смелость.
Арутюнян похвалил Трусову за максимальную сложность прыжковой программы
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Всегда говорил: чем больше у спортсмена «в кармане», тем больше он может вытащить оттуда в нужный момент. У Алёны Косторной был тройной аксель, но он рассыпался, и не осталось вообще ничего. Так что Саша молодец, что пробует максимальную сложность», — сказал Арутюнян RT.

16-летняя фигуристка выступит на чемпионате мира в Стокгольме, который пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее Ягудин прокомментировал три падения Трусовой с четверных на тренировке в Стокгольме.

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