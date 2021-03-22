Ягудин прокомментировал три падения Трусовой с четверных на тренировке в Стокгольме

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал три падения российской фигуристки Александры Трусовой во время тренировки произвольной программы перед стартом чемпионата мира в Стокгольме.
Ягудин прокомментировал три падения Трусовой с четверных на тренировке в Стокгольме
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Здорово, конечно, Саша прыгает, но поди реши, что правильнее: тот же лутц вышел недокрученным, значит, засчитан будет как тройной, ещё и с падением. Вот и получается, что всё преимущество, полученное за счёт первых двух четверных, сводится на ноль последующими падениями», — сказал Ягудин RT.

Соревнования у фигуристок-одиночниц в рамках чемпионата мира в Стокгольме стартуют 24 марта прокатом коротких программ.

Ранее сообщалось, что Трусова исполнила два из пяти четверных во время проката произвольной программы на тренировке ЧМ.

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