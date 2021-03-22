Губерниев высказался о том, почему 24 марта вместо ЧМ по фигурному катанию покажут футбол
- РИА Новости
«Кто обладатель телевизионных прав, тот и прав. У них будет интернет-вещание, поэтому возразить ничем не могу. Права у них, и они распоряжаются ими как хотят», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».
Вместо чемпионата мира по фигурному катанию по Первому каналу будет показан матч сборной России по футболу с командой Мальты в рамках отбора на ЧМ-2022.
В России эксклюзивным правом транслировать чемпионат мира по фигурному катанию обладает Первый канал.
Ранее Слуцкая высказалась о показе матча сборной России по футболу вместо ЧМ по фигурному катанию на Первом канале.