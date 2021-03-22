Губерниев высказался о том, почему 24 марта вместо ЧМ по фигурному катанию покажут футбол

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрения по поводу намерения Первого канала показать 24 матча матч сборной России по футболу вместо соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию.
Губерниев высказался о том, почему 24 марта вместо ЧМ по фигурному катанию покажут футбол
  • РИА Новости

«Кто обладатель телевизионных прав, тот и прав. У них будет интернет-вещание, поэтому возразить ничем не могу. Права у них, и они распоряжаются ими как хотят», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Вместо чемпионата мира по фигурному катанию по Первому каналу будет показан матч сборной России по футболу с командой Мальты в рамках отбора на ЧМ-2022.

В России эксклюзивным правом транслировать чемпионат мира по фигурному катанию обладает Первый канал.

Ранее Слуцкая высказалась о показе матча сборной России по футболу вместо ЧМ по фигурному катанию на Первом канале.

 

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