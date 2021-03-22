Слуцкая высказалась о показе матча сборной России по футболу вместо ЧМ по фигурному катанию на Первом канале
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«В дирекции канала есть человек, который распределяет сетку вещания. Я же считаю, что на сегодняшний день чемпионат мира намного важнее и интереснее прочих спортивных событий», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».
Вместо чемпионата мира по фигурному катанию Первый канал покажет матч сборной России по футболу с командой Мальты в рамках отбора на ЧМ-2022.
Мировое первенство по фигурному катанию пройдёт 22—28 марта в Стокгольме.
Ранее Слуцкая выразила уверенность, что за победу на ЧМ по фигурному катанию будут бороться только россиянки.