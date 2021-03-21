Слуцкая уверена, что за победу на ЧМ по фигурному катанию будут бороться только россиянки

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением по поводу фаворитов в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

«Основная борьба за первую ступень пьедестала будет разыгрываться, конечно, между нашими девочками», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».

По её мнению, за попадание в тройку призёров может побороться японка Рика Кихира, но вряд ли она займёт первое место.

«Лизе Туктамышевой хочу пожелать прекрасного проката, получить огромное удовольствие и сделать всё, что она умеет, на максимуме, а она владеет прыжком и в три с половиной, и в четыре оборота», — сказала Слуцкая.

Мировое первенство пройдёт в Стокгольме с 24 по 28 марта. В женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Ранее тренер Виктория Волчкова сказала, кто из российских фигуристок заслуживает отдельного внимания и уважения.