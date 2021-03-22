Источник: Кононов и Евсеев входят в число кандидатов на пост главного тренера «Торпедо»

Стал известен список кандидатов на должность главного тренера московского «Торпедо», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Как сообщает «РБ Спорт», в список кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» входят Олег Кононов, Вадим Евсеев, Игорь Шалимов, Андрей Талалаев, Николай Писарев и Валерий Петраков.

22 марта пост наставника команды покинул Сергей Игнашевич. На данный момент команда располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, на три очка отставая от дающего право принять участие в стыковых матчах четвёртого места.

Ранее фанаты «Торпедо» отреагировали на отставку Игнашевича.