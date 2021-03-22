Фанаты «Торпедо» отреагировали на отставку Игнашевича

Фанаты «Торпедо» выступили с заявлением после отставки Сергея Игнашевича с поста главного тренера московского клуба.

«У тренера, который не уважает наши традиции и принципы, который не идёт на диалог с трибуной, никогда не будет будущего в нашем клубе!» — говорится в заявлении фанатского объединения «Торпедо» «Запад-5» в Instagram.

После 31-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» набрало 54 очка и расположилось на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо».