Фанаты «Торпедо» отреагировали на отставку Игнашевича
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«У тренера, который не уважает наши традиции и принципы, который не идёт на диалог с трибуной, никогда не будет будущего в нашем клубе!» — говорится в заявлении фанатского объединения «Торпедо» «Запад-5» в Instagram.
После 31-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» набрало 54 очка и расположилось на шестом месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо».