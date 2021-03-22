Буре высоко оценил хоккейные навыки Путина

Экс-форвард сборной России и ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Павел Буре оценил навыки президента страны Владимира Путина.

«Играть с Путиным очень интересно, у него присутствует игровое мышление. У всех наших легенд есть что-то своё коронное — кто-то больше забивал, кто-то лучше бросал, однако у всех примерно одинаковое игровое мышление. Приятно видеть, что и у президента страны такое же мышление. Он просчитывает игру на несколько ходов вперёд, потому ему не нужно давать советы. Просто мы проговариваем, что будем делать на льду, но это не нужно разжёвывать, поскольку он и сам всё понимает на несколько ходов. Это уникально», — приводит слова Буре ТАСС.

Буре и Путин играли в одной команде в матчах Ночной хоккейной лиги.

Ранее Буре прокомментировал выдвижение ФХР его кандидатуры в совет IIHF.