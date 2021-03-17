Буре прокомментировал выдвижение ФХР его кандидатуры в совет IIHF

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Бывший российский хоккеист Павел Буре прокомментировал выдвижение Федерацией хоккея России его кандидатуры в совет Международной федерации хоккея (IIHF), где он должен заменить главу ФХР Владислава Третьяка.
Буре прокомментировал выдвижение ФХР его кандидатуры в совет IIHF
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Я знал, что ФХР выдвинет мою кандидатуру в совет IIHF. Дальше уже международная федерация будет принимать решение в установленном порядке. Что же касается предстоящей работы, то я рад влиться в семью ФХР. Приложу все свои силы на благо развития отечественного хоккея. За последние годы ФХР провела огромную работу по многим проектам, с каждым из них я знаком. За последние годы ФХР существенно укрепила свои позиции на международной арене благодаря работе Владислава Александровича Третьяка. Введённые санкции не должны их ослабить. В современном мире наш авторитет на международной арене играет важнейшую роль. Сделаю всё возможное, чтобы закрепить успехи», — приводит слова Буре ТАСС.

Третьяк покидает совет IIHF в связи с санкциями CAS.

Ранее Третьяк высказался об уходе из совета IIHF.

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