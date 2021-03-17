Третьяк высказался об уходе из совета IIHF

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о решении покинуть совет Международной федерации хоккея (IIHF).

«В IIHF пришло предписание CAS о том, что я обязан выйти из числа членов совета международной федерации. Сегодня я написал заявление. После многолетней работы в совете вышел из него добровольно. В IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный. Но он не оспаривается. Члены совета IIHF даже писали письма в WADA в мою поддержку. Однако Всемирное антидопинговое агентство заявило, что исключений не делает никому. Хотя я — человек, который 50 лет в олимпийском движении. Но раз есть такое решение, то мы должны его выполнять», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Уход Третьяка связан с постановлением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу WADA против РУСАДА, согласно которому представители российского правительства не могут быть назначены или в настоящее время заседать в качестве членов советов или комитетов. Третьяк является избранным депутатом Государственной думы России.

Ранее сообщалось, что глава ФХР Третьяк покинул совет IIHF в связи с санкциями CAS.