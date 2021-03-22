Игнашевич выступил с заявлением после ухода из «Торпедо»

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Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал свою отставку с поста наставника московского клуба.
Игнашевич выступил с заявлением после ухода из «Торпедо»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Сегодня мы с ФК «Торпедо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт! Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь!» — написал Игнашевич в своём Instagram.

Также тренер поблагодарил всех болельщиков ФК «Торпедо» за поддержку и терпение.

«Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в Премьер-лигу и будет радовать всех нас своей игрой. Для этого есть все основания», — добавил он.

После 31-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» набрало 54 очка и расположилось на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо».

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