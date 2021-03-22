Латыпов: сезон прошёл хорошо, даже можно сказать — идеально

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке с общим стартом на 15 км на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде и подвёл итоги сезона.

«Очень рад, что первый пьедестал я получил как раз в свой день рождения. Также рад оказаться на пьедестале среди таких сильных парней. Я чувствую себя просто прекрасно», — приводит слова Латыпова РИА «Новости».

Биатлонист отмечает, что на последнем круге его вели по трассе тренеры.

«Я знал, что на сложных участках трассы мне будет совсем непросто, мне легче всё же на равнине. К сожалению, потерпеть не получилось, но второе место всё же удержал. Сезон прошёл хорошо, даже можно сказать, что он прошёл идеально», — добавил россиянин.

Латыпов финишировал вторым, допустив два промаха на третьем огневом рубеже и в итоге уступив победителю гонки французу Симону Детьё 8,9 секунды.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали семь медалей на Кубке мира сезона-2020/21.