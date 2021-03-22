«Бруклин» победил «Вашингтон», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

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«Бруклин Нетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бруклин» победил «Вашингтон», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 113:106.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Вашингтона» Рассел Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 13 передач.

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Детройт Пистонс» — «Чикаго Буллз» (86:100), «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» (116:105), «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» (100:101), «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» (92:132), «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:94).

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» потерпел 20-е поражение подряд в НБА, уступив «Оклахоме». 

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