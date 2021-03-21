«Хьюстон» потерпел 20-е поражение подряд в НБА, уступив «Оклахоме»

«Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 114:112 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Оклахомы» стал Лу Дорт, набравший 23 очка. В составе «Хьюстона» 27 очков набрал Кристиан Вуд.

Для «Рокетс» это 20-е поражение подряд в лиге, что является новым антирекордом клуба и шестой по продолжительности серией поражений в истории НБА. Антирекорд принадлежит клубу «Филадельфия Сиксерс», проигравшему один за другим 28 матчей.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проиграл «Атланте» в НБА, Джеймс получил травму во второй четверти.