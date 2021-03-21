«Лейкерс» проиграл «Атланте» в НБА, Джеймс получил травму во второй четверти

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 99:94 в пользу гостей.

Звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил травму в начале второй четверти и покинул площадку до конца матча.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Монтрезл Харрелл, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

В составе «Атланты» дабл-даблы оформили Джон Коллинз (27 очков, 16 подборов) и Трэй Янг (14 очков, 11 ассистов). Ещё 18 очков команде принёс Данило Галинари.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» проиграл «Орландо» в НБА, несмотря на 43 очка Ирвинга.