«Бруклин» проиграл «Орландо» в НБА, несмотря на 43 очка Ирвинга

«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Орландо и завершилась со счётом 121:113 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 43 очка. В составе «Мэджик» 38 очков в свой актив записал Аарон Гордон.

Таким образом, «Орландо» прервал девятиматчевую серию поражений, а «Бруклин» уступил впервые за семь игр.

В других противостояниях игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Даллас Маверикс» (125:119), «Финикс Санз» одолел «Миннесота Тимбервулвз» (113:101), «Денвер Наггетс» победил «Чикаго Буллз» (131:127 ОТ), «Мемфис Гриззлис» потерпел поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» (103:116), «Бостон Селтикс» уступил «Сакраменто Кингз» (96:107), «Кливленд Кавальерс» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (110:116), «Торонто Рэпторз» потерпел поражение от «Юта Джаз» (112:115), «Майами Хит» оказался слабее «Индиана Пэйсерс» (110:137), «Хьюстон Рокетс» уступил «Детройт Пистонс» (100:113).

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Шарлотт Хорнетс» благодаря 37 очкам Леброна Джеймса.