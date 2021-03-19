«Лейкерс» разгромил «Хорнетс» благодаря 37 очкам Леброна

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» разгромил «Хорнетс» благодаря 37 очкам Леброна
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 116:105.

Лучшую результативность в игре показал нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс, набрав 37 очков.

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Вашингтон Уизардс» — «Юта Джаз» (131:122), «Атланта Хоукс» — «Оклахома-Сити Тандер» (116:93), «Нью-Йорк Никс» — «Орландо Мэджик» (94:93), «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (101:93), «Феникс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» (119:123).

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» проиграл «Голден Стэйт» и потерпел 17-е поражение подряд.  

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