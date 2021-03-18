«Хьюстон» проиграл «Голден Стэйт» и потерпел 17-е поражение подряд
Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 108:94.
Лучшую результативность в игре показал защитник «Хьюстона» Кевин Портер, набрав 25 очков.
Таким образом, «Рокетс» потерпели 17-е поражение подряд.
Также в НБА прошли ещё два матча: «Чикаго Буллз» — «Сан-Антони Спёрс» (99:106), «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс» (117:110).
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» проиграл «Бостону» и потерпел 16-е поражение подряд.