«Хьюстон» проиграл «Бостону» и потерпел 16-е поражение подряд

«Бостон Селтикс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 134:107.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Хьюстона» Виктор Оладипо.

Таким образом, «Рокетс» потерпел 16-е поражение подряд.

Также в НБА прошло ещё пять матчей: «Филадельфия Сиксерс» — «Сан-Антонио Спёрс» (134:99), «Майами Хит» — «Орландо Мэджик» (102:97), «Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс» (100:82), «Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (114:112), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс», «Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» (118:95).

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» победила «Вашингтон» в матче НБА.