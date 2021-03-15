«Хьюстон» проиграл «Бостону» и потерпел 16-е поражение подряд
Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 134:107.
Лучшую результативность в игре показал защитник «Хьюстона» Виктор Оладипо.
Таким образом, «Рокетс» потерпел 16-е поражение подряд.
Также в НБА прошло ещё пять матчей: «Филадельфия Сиксерс» — «Сан-Антонио Спёрс» (134:99), «Майами Хит» — «Орландо Мэджик» (102:97), «Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс» (100:82), «Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (114:112), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс», «Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» (118:95).
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» победила «Вашингтон» в матче НБА.