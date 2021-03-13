«Филадельфия» победила «Вашингтон» в матче НБА

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«Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Филадельфия» победила «Вашингтон» в матче НБА
  • Reuters
  • © Brad Mills-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 127:101.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Вашингтона» Рассел Уэстбрук, набравший 25 очков.

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Кавальерс» (116:82), «Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» (102:103), «Чикаго Буллз» — «Майами Хит» (90:101),  «Сан-Антонио Спёрс» — «Орландо Мэджик» (104:77).

Ранее сообщалось, что «Клипперс» разгромил «Голден Стэйт» в матче НБА.

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