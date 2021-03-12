«Клипперс» разгромил «Голден Стэйт» в матче НБА

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«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА).
«Клипперс» разгромил «Голден Стэйт» в матче НБА
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 130:104.

Самым результативным игроком стал нападающий «Лос-Анджелеса» Кавай Леонард, набравший 28 очков.

Также в НБА прошло ещё девять матчей: Оклахома-Сити Тандрес» — «Даллас Маверикс» (116:108), «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санс (121:127), «Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» (125:105), «Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» (105:102), «Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» (121:120), «Майами Хит» — «Орландо Мэджик» (111:103), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» (105:135), «Филадельфия Сиксерс» — «Чикаго Буллз» (127:105), «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» (121:109), «Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» (134:101).

Ранее сообщалось, что «Даллас» победил «Спёрс» в матче НБА.

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