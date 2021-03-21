На Байкале был проведён рекордный 24-часовой автоспортивный заезд по льду

В рамках девятого ежегодного фестиваля автоспорта «Дни скорости на льду Байкала» был проведён официальный рекордный заезд по льду продолжительностью 24 часа.

Девять пилотов: И. Кашин, В. Ларинов, М. Леонов, А. Леонтьев, М. Мельникова, И. Накутис, А. Пономарёв, М. Парнев и В. Сивер, сменяя друг друга за рулем трёх Porsche Macan, без специальной подготовки проехали по замкнутой дистанции протяжённостью 12 км 207 кругов, показав среднюю скорость свыше 103 км/ч (с учётом остановок для смены пилотов и дозаправок).

Поскольку до сих пор подобных попыток не предпринималось, после официальной регистрации эти показатели могут стать не только новым национальным рекордом, но и мировым достижением.

Ранее сообщалось, что российские картингисты установили два потенциальных рекорда скорости на льду.