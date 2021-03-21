Тарасенко: физически чувствую себя на 100%, осталось адаптироваться к игре

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от возвращения на лёд после длительного восстановления от травмы.

«На самом деле, я вернулся лишь шесть матчей назад. И конечно, не могу сказать, что готов на все 100%. Но я стараюсь быть полезным команде. Делать вещи те, которые работают. Вот — мы наконец победили. Это очень приятное чувство — вернуться в раздевалку после выигранной встречи. Нам его сильно не хватало последние пару недель», — приводит слова Тарасенко «Советский спорт».

Он отметил, что пока не может привыкнуть к скоростям во время игры.

«Иногда всё происходит слишком быстро. Много думаешь, кажется — места мало… Хотя потом смотришь видео и понимаешь — его было больше. Но это дело приходящее. Меня всё-таки не было довольно долго. Физически чувствую себя на 100%, просто осталось адаптироваться к игре и к скоростям. Надеюсь, с каждым матчем всё будет становиться лучше», — добавил форвард.

В прошедшем сезоне из-за травмы Тарасенко провёл всего десять матчей регулярного чемпионата НХЛ, а также четыре из шести поединков в плей-офф. В сентябре Тарасенко перенёс операцию на плече, вернулся на лёд только в марте 2021 года.

За семь сыгранных матчей Тарасенко набрал четыре (1 + 3) очка.

Ранее сообщалось, что Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед как минимум в 24 матчах.