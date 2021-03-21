Тарасенко: физически чувствую себя на 100%, осталось адаптироваться к игре

Короткая ссылка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от возвращения на лёд после длительного восстановления от травмы.
Тарасенко: физически чувствую себя на 100%, осталось адаптироваться к игре
  • Reuters

«На самом деле, я вернулся лишь шесть матчей назад. И конечно, не могу сказать, что готов на все 100%. Но я стараюсь быть полезным команде. Делать вещи те, которые работают. Вот — мы наконец победили. Это очень приятное чувство — вернуться в раздевалку после выигранной встречи. Нам его сильно не хватало последние пару недель», — приводит слова Тарасенко «Советский спорт».

Он отметил, что пока не может привыкнуть к скоростям во время игры.

«Иногда всё происходит слишком быстро. Много думаешь, кажется — места мало… Хотя потом смотришь видео и понимаешь — его было больше. Но это дело приходящее. Меня всё-таки не было довольно долго. Физически чувствую себя на 100%, просто осталось адаптироваться к игре и к скоростям. Надеюсь, с каждым матчем всё будет становиться лучше», — добавил форвард.

В прошедшем сезоне из-за травмы Тарасенко провёл всего десять матчей регулярного чемпионата НХЛ, а также четыре из шести поединков в плей-офф. В сентябре Тарасенко перенёс операцию на плече, вернулся на лёд только в марте 2021 года. 

За семь сыгранных матчей Тарасенко набрал четыре (1 + 3) очка.

Ранее сообщалось, что Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед как минимум в 24 матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить