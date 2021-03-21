Чепиков: думаю, Латыпов в следующем сезоне чаще будет на подиумах

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал завоевание Эдуардом Латыповым серебра в гонке с общим стартом на 15 км на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Мы очень рады этой серебряной медали. У него была очень хорошая мотивация, думаю, он будет прогрессировать и уже в следующем сезоне чаще стоять на подиумах», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Он отметил, что российская команда выступила не лучшим образом в завершившемся сезоне.

«Александр Логинов провёл не совсем удачный сезон, хотелось бы, чтобы прибавил Матвей Елисеев. Самое главное, чтобы было как можно больше лидеров в команде», — добавил Чепиков.

Латыпов финишировал вторым в масс-старте, допустив два промаха на третьем огневом рубеже и в итоге уступив победителю гонки всего 8,9 секунды.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали семь медалей на Кубке мира сезона-2020/21.