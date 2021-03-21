Чепиков: думаю, Латыпов в следующем сезоне чаще будет на подиумах
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«Мы очень рады этой серебряной медали. У него была очень хорошая мотивация, думаю, он будет прогрессировать и уже в следующем сезоне чаще стоять на подиумах», — приводит слова Чепикова ТАСС.
Он отметил, что российская команда выступила не лучшим образом в завершившемся сезоне.
«Александр Логинов провёл не совсем удачный сезон, хотелось бы, чтобы прибавил Матвей Елисеев. Самое главное, чтобы было как можно больше лидеров в команде», — добавил Чепиков.
Латыпов финишировал вторым в масс-старте, допустив два промаха на третьем огневом рубеже и в итоге уступив победителю гонки всего 8,9 секунды.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали семь медалей на Кубке мира сезона-2020/21.