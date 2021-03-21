Гатагов объяснил, почему Кокорину не удалось заиграть в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов объяснил, почему российскому нападающему Александру Кокорину не удалось заиграть в московском клубе.

«Когда Саша забивал в десяти матчах подряд за «Зенит», никто ничего не говорил. Это воспринимали как должное. Потом он получил травму крестов, случилась эта дурацкая история с тюрьмой, и его сосуд в психологическом смысле постепенно опустошился. Саша имеет право на футбольный пробел. Вот у него он и был в «Спартаке». Это нормально в его ситуации», — цитирует Гатагова Sport24.

По его мнению, Кокорин правильно поступил, перейдя из «Спартака» в «Фиорентину», так как это придаст форварду новых эмоций. Гатагов также считает, что некоторые фанаты «Спартака» зря сразу ждали от Кокорина той игры, которую он демонстрировал в «Зените» или «Динамо».

«Но в «Спартаке» все эти подводные камни собрались в кучу в один момент. Сейчас болельщики «Спартака» просто должны отпустить Сашу. Всё, он уже не у вас. А у Саши ещё будет удачный период», — добавил Гатагов.

Кокорин перешёл в «Спартак» перед началом сезона. За красно-белых он провёл десять матчей, забил два мяча и дважды сделал результативные передачи. Зимой он перешёл в «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Миланом».