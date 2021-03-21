Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Миланом»

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин не вошёл в заявку команды на матч 28-го тура Серии А с «Миланом».

Кокорин не вошёл в опубликованный пресс-службой флорентийской команды список из 22 игроков, которые готовятся к матчу с «Миланом».

Матч «Фиорентина» — «Милан» состоится 21 марта и начнётся в 20:00 мск.

29-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в конце января и сыграл всего в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.

Ранее появилась информация, что Кокорин может пропустить три матча в Серии А, так как усугубил старую травму.