Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Миланом»
Кокорин не вошёл в опубликованный пресс-службой флорентийской команды список из 22 игроков, которые готовятся к матчу с «Миланом».
Матч «Фиорентина» — «Милан» состоится 21 марта и начнётся в 20:00 мск.
29-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в конце января и сыграл всего в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.
Ранее появилась информация, что Кокорин может пропустить три матча в Серии А, так как усугубил старую травму.