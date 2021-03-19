«СЭ»: Кокорин может пропустить три матча в Серии А, так как усугубил старую травму

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин усугубил старую травму ноги.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в связи с этим форвард рискует пропустить матчи с «Миланом», «Дженоа» и «Аталантой» в рамках Серии А.

29-летний россиянин перешёл в итальянский клуб в зимнее трансферное окно из московского «Спартака». Кокорин успел провести за «Фиорентину» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин проходит медобследование в Риме.