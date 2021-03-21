Экс-футболист «Спартака»: от одного взгляда Карпина становилось понятно, что ты где-то налажал

Бывший футболист московского «Спартака» Сослан Гатагов поделился мнением об экс-тренере красно-белых Валерии Карпине, который ныне возглавляет «Ростов».

«Человек со стержнем. Ментально сильный. Всегда был за идеи клуба. От одного взгляда Карпина становилось понятно: ты где-то налажал. Сейчас он ещё и тактически вырос. Мы видим, как он может работать с игроками разного калибра, начиная от Мамаева и заканчивая Тугаревым», — цитирует Гатагова Sport24.

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год, а также с 2012-го по 2014-й. С 2018 года он тренирует «Ростов».

Ранее Гатагов вспомнил конфликт Карпина с Артёмом Дзюбой.