Экс-футболист «Спартака»: от одного взгляда Карпина становилось понятно, что ты где-то налажал
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«Человек со стержнем. Ментально сильный. Всегда был за идеи клуба. От одного взгляда Карпина становилось понятно: ты где-то налажал. Сейчас он ещё и тактически вырос. Мы видим, как он может работать с игроками разного калибра, начиная от Мамаева и заканчивая Тугаревым», — цитирует Гатагова Sport24.
Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год, а также с 2012-го по 2014-й. С 2018 года он тренирует «Ростов».
Ранее Гатагов вспомнил конфликт Карпина с Артёмом Дзюбой.