Экс-футболист «Спартака»: от одного взгляда Карпина становилось понятно, что ты где-то налажал

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Бывший футболист московского «Спартака» Сослан Гатагов поделился мнением об экс-тренере красно-белых Валерии Карпине, который ныне возглавляет «Ростов».
Экс-футболист «Спартака»: от одного взгляда Карпина становилось понятно, что ты где-то налажал
  • globallookpress.com

«Человек со стержнем. Ментально сильный. Всегда был за идеи клуба. От одного взгляда Карпина становилось понятно: ты где-то налажал. Сейчас он ещё и тактически вырос. Мы видим, как он может работать с игроками разного калибра, начиная от Мамаева и заканчивая Тугаревым», — цитирует Гатагова Sport24.

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год, а также с 2012-го по 2014-й. С 2018 года он тренирует «Ростов». 

Ранее Гатагов вспомнил конфликт Карпина с Артёмом Дзюбой.

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