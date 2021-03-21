Яровинский объяснил успешную игру «Рубина» в матчах со «Спартаком» и «Зенитом»

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский считает, что команда перестала выходить «с дрожащими ногами» на матчи с лидерами Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы не выходили против «Спартака» и «Зенита» командой, которая чувствует себя слабее, — это принципиально важная вещь. Мы со «Спартаком» в первом круге доказали в первую очередь самим себе, что можем с ними играть на равных и обыгрывать, но не получилось с точки зрения результата. А после паузы мы не выходили на эти матчи с дрожащими ногами», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в «Рубине» осознают, что команде предстоят матчи против грандов, но казанцы этого не боятся. По мнению Яровинского, коллектив из Татарстана может играть в хороший футбол и регулярно доказывает это.

«Рубин» на выезде в 21-м туре обыграл «Спартак» (2:0), а в 22-м дома одолел «Зенит» (2:1).

После 23 туров «Рубин», набравший 37 очков, находится на восьмом месте чемпионата России.

Ранее голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как форвард «Зенита» Артём Дзюба взял у него реванш за незабитый пенальти.