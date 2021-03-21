Цзю считает, что два года без боёв повлияли на Бетербиева

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал защиту титулов по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым.

«Два года без боёв явно сказались на Бетербиеве. Прежде всего была у него какая-то неуверенность. Дайнес — хороший соперник, мне понравилось хладнокровие Артура во время боя с ним. Но, несмотря на это, на Бетербиеве всё равно была какая-то ржавчина — хороший бой для начала, но не лучший в его карьере», — цитирует Цзю «Чемпионат».

Он отметил, что на выступлении россиянина уже сказывается возраст, но при этом обратил внимание, что Бетербиеву не нужно очень быстро перемещаться по рингу, так как у него и так удаётся создавать давление за счёт своих комбинаций.

«Что касается цели собрать все четыре пояса, надо понимать, что формы, в которой он был вчера, недостаточно, чтобы победить другого чемпиона», — сказал Бетербиев.

Бетербиев в бою с Дайнесом защитил титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF. Россиянин нокаутировал соперника в десятом раунде.

Ранее Николай Валуев отреагировал на победу Бетербиева в бою с Дайнесом.