Волчкова объяснила, почему ей импонирует Арутюнян, а не Орсер

Тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова рассказала, кто ей больше импонирует из западных специалистов — Брайан Орсер или Рафаэль Арутюнян.

«По Орсеру не могу ничего сказать, не знаю его. А с Арутюняном я росла, ещё когда была спортсменкой. У Рафика тогда катался Саша Абт, мы много лет провели бок о бок в сборной. И я ещё тогда отметила, что Арутюнян — это человек, у которого своя, непохожая ни на какую другую, техника прыжков», — сказала Волчкова в интервью RT.



Она отметила, что у Арутюняна всё очень точечно выстроено: каждая часть тела занимает своё место, а если перед заходом на прыжок спортсмен делает две перебежки, то уже не может сделать три.

«Большинство тренеров как бы подстраивают технику под конкретного фигуриста. У Рафика каждый спортсмен подстраивается под некий технический эталон. И это работает», — подчеркнула Волчкова.

Ранее Волчкова сказала, кто из российских фигуристок заслуживает отдельного внимания и уважения.