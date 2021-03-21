«Газпром-Югра» стала обладателем Кубка России по мини-футболу

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Югорская «Газпром-Югра» одержала победу над «Тюменью» в ответном матче финала Кубка России по футболу.
«Газпром-Югра» стала обладателем Кубка России по мини-футболу
  • РИА Новости

Игра состоялась в Югорске и завершилась в пользу хозяев — 6:2.

В составе победителей дубль оформил Валерио Барбоза де Лима, также по разу отличились Ренат Шакиров, Николай Шистеров, Даниил Тохтаров и Андрей Понкратов. Гости ответили двумя голами Андрея Батырева.

В первом матче, который прошёл в Тюмени, также выиграла «Газпром-Югра» — 7:0.

Таким образом, югорский коллектив в пятый раз в своей истории завоевал Кубок России.

Ранее сообщалось, что сборная России дома победила Францию в отборе ЧЕ-2022 по мини-футболу.

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