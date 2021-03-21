«Газпром-Югра» стала обладателем Кубка России по мини-футболу
- РИА Новости
Игра состоялась в Югорске и завершилась в пользу хозяев — 6:2.
В составе победителей дубль оформил Валерио Барбоза де Лима, также по разу отличились Ренат Шакиров, Николай Шистеров, Даниил Тохтаров и Андрей Понкратов. Гости ответили двумя голами Андрея Батырева.
В первом матче, который прошёл в Тюмени, также выиграла «Газпром-Югра» — 7:0.
Таким образом, югорский коллектив в пятый раз в своей истории завоевал Кубок России.
Ранее сообщалось, что сборная России дома победила Францию в отборе ЧЕ-2022 по мини-футболу.