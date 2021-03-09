Сборная России дома победила Францию в отборе ЧЕ-2022 по мини-футболу

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Сборная России по мини-футболу на своём поле взяла верх над командой Франции в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года.
Сборная России дома победила Францию в отборе ЧЕ-2022 по мини-футболу
  • РИА Новости

Встреча прошла в подмосковном Щёлкове и завершилась со счётом 5:1.

В составе национальной команды дубль оформил Ришат Котляров, а также по разу отличились Сергей Абрамов, Андрей Афанасьев и Даниил Давыдов. У гостей единственным голом отметился Микаэль Де Са Андраде.

Россияне набрали 12 очков и продолжают лидировать в группе 2.

Ранее сообщалось, что сборная России по мини-футболу в гостях обыграла Францию в квалификации Евро-2022.

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