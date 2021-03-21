Сборная России по сноуборду выиграла общий зачёт Кубка мира
- © РИА Новости / Александр Кряжев
На этапе Кубка мира в немецком Берхтесгадене первая сборная России в составе Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной победила в большом финале команду Швейцарии, а первая команда Австрии в малом финале уступила четвёртой команде Германии.
В итоге в общем зачёте россияне набрали 160 очков и расположились на первом месте, опередив на десять очков первую сборную Австрии. Швейцарцы стали в зачёте третьими (125).
Ранее сообщалось, что сборная России по сноуборду заняла первое место в Кубке наций в параллельных дисциплинах.