Сборная России по сноуборду выиграла общий зачёт Кубка мира

Сборная России заняла первое место в общем зачёте Кубка мира по сноуборду по итогам сезона-2020/21.

На этапе Кубка мира в немецком Берхтесгадене первая сборная России в составе Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной победила в большом финале команду Швейцарии, а первая команда Австрии в малом финале уступила четвёртой команде Германии.

В итоге в общем зачёте россияне набрали 160 очков и расположились на первом месте, опередив на десять очков первую сборную Австрии. Швейцарцы стали в зачёте третьими (125).

Ранее сообщалось, что сборная России по сноуборду заняла первое место в Кубке наций в параллельных дисциплинах.