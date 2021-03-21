Сборная России по сноуборду заняла первое место в Кубке наций в параллельных дисциплинах
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
На этапе Кубка мира в немецком Берхтесгадене сборная России в составе Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной одержала победу в командных соревнованиях в параллельном слаломе и завоевала «Хрустальный глобус» в этой дисциплине.
В итоге Россия расположилась на первом месте в Кубке наций, набрав 2862 очка. Вторыми стали австрийцы (2506), а третьими — немцы (2143).
Ранее сообщалось, что Логинов стал третьим в личном общем зачёте Кубка мира по сноуборду.