Сборная России по сноуборду заняла первое место в Кубке наций в параллельных дисциплинах

Сборная России по сноуборду выиграла зачёт Кубка наций в параллельных дисциплинах по итогам сезона-2020/21 Кубка мира.

На этапе Кубка мира в немецком Берхтесгадене сборная России в составе Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной одержала победу в командных соревнованиях в параллельном слаломе и завоевала «Хрустальный глобус» в этой дисциплине.

В итоге Россия расположилась на первом месте в Кубке наций, набрав 2862 очка. Вторыми стали австрийцы (2506), а третьими — немцы (2143).

Ранее сообщалось, что Логинов стал третьим в личном общем зачёте Кубка мира по сноуборду.