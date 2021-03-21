Сборная России по сноуборду заняла первое место в Кубке наций в параллельных дисциплинах

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Сборная России по сноуборду выиграла зачёт Кубка наций в параллельных дисциплинах по итогам сезона-2020/21 Кубка мира.
Сборная России по сноуборду заняла первое место в Кубке наций в параллельных дисциплинах
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

На этапе Кубка мира в немецком Берхтесгадене сборная России в составе Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной одержала победу в командных соревнованиях в параллельном слаломе и завоевала «Хрустальный глобус» в этой дисциплине.

В итоге Россия расположилась на первом месте в Кубке наций, набрав 2862 очка. Вторыми стали австрийцы (2506), а третьими — немцы (2143).

Ранее сообщалось, что Логинов стал третьим в личном общем зачёте Кубка мира по сноуборду.

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