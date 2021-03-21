Гатагов: Кокорина и Мамаева не уберегли друзья

Короткая ссылка
Экс-футболист «Спартака» Сослан Гатагов высказался о скандале с бывшими игроками сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые получили тюремные сроки в результате двух массовых драк в Москве в октябре 2018 года.
Гатагов: Кокорина и Мамаева не уберегли друзья
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Уверен, они сразу поняли, что поступили ужасно. Оба извинились. Ведь у нас есть люди, которые бьют судей и не извиняются. Главное — это попросить прощения, извлечь из этого урок. Оба имеют право на прощение. Я не ожидал, что всё так выйдет. Может быть, это было показательно, а может, общественность хотела хлеба и зрелищ. Друзья просто не уберегли Сашу и Пашу. Наш консилиум друзей плохо сработал. Я тоже должен был туда ехать. Саша писал, звал пойти с ними, но я себя плохо чувствовал, решил остаться дома. Что было бы, если бы поехал я, не хочу даже думать», — сказал Гатагов в интервью Sport24.

За участие в потасовках Кокорин и Мамаев пробыли в местах лишения свободы с октября 2018 года по сентябрь 2019-го.

Ранее сообщалось, что Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Миланом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить