Во Франции разрешили футболистам не отбывать карантин по возвращении из сборных

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Министерство спорта Франции приняло решение разрешить футболистам не отбывать карантин по возвращении в клубы, чтобы они могли присоединиться к национальным сборным в предстоящих матчах.
Во Франции разрешили футболистам не отбывать карантин по возвращении из сборных
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на AFP, французы или иностранцы, возвращающиеся из своих национальных сборных с официальных соревнований за пределами ЕС, освобождаются от семидневного карантина, при условии что они будут соблюдать строгий санитарный и медицинский протокол, а также проходить ежедневное тестирования на коронавирус после возвращения в клубы.

Ранее агент Головина подтвердил, что футболист сыграет за сборную России со Словенией.

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