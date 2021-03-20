Во Франции разрешили футболистам не отбывать карантин по возвращении из сборных

Министерство спорта Франции приняло решение разрешить футболистам не отбывать карантин по возвращении в клубы, чтобы они могли присоединиться к национальным сборным в предстоящих матчах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на AFP, французы или иностранцы, возвращающиеся из своих национальных сборных с официальных соревнований за пределами ЕС, освобождаются от семидневного карантина, при условии что они будут соблюдать строгий санитарный и медицинский протокол, а также проходить ежедневное тестирования на коронавирус после возвращения в клубы.

Ранее агент Головина подтвердил, что футболист сыграет за сборную России со Словенией.