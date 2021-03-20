Кафельников — о победе Карацева в Дубае: работа, которую он провёл, дала свои плоды

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.

«Аслан — молодец. Я искренне рад за него. Это абсолютно заслуженная победа. Колоссальная работа, которую он провёл, дала свои плоды. Здесь всё закономерно. Что будет дальше? Всё будет зависеть от него. Как будет работать, как тренироваться, так и будут результаты», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

В финале турнира в Дубае 27-летний россиянин победил южноафриканца Ллойда Харриса со счётом 6:3, 6:2. Для Карацева это первый титул в первом же финале на турнирах ATP в карьере.

Ранее сообщалось, что Карацев высказал мнение о своих результатах в нынешнем сезоне.