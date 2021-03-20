Кафельников — о победе Карацева в Дубае: работа, которую он провёл, дала свои плоды

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.
Кафельников — о победе Карацева в Дубае: работа, которую он провёл, дала свои плоды
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Аслан — молодец. Я искренне рад за него. Это абсолютно заслуженная победа. Колоссальная работа, которую он провёл, дала свои плоды. Здесь всё закономерно. Что будет дальше? Всё будет зависеть от него. Как будет работать, как тренироваться, так и будут результаты», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

В финале турнира в Дубае 27-летний россиянин победил южноафриканца Ллойда Харриса со счётом 6:3, 6:2. Для Карацева это первый титул в первом же финале на турнирах ATP в карьере.

Ранее сообщалось, что Карацев высказал мнение о своих результатах в нынешнем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить