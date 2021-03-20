Дубль Холанда помог «Боруссии» сыграть вничью с «Кёльном» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Кёльном» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Кёльне, завершилась со счётом 2:2.

«Боруссия» забила первой. Уже на третьей минуте отличился Эрлинг Холанд.

«Кёльн» ответил голами Ондрея Дуды, реализовавшего пенальти на 35-й минуте, и Исмаила Якобса, забившего на 65-й.

Избежать поражения «Боруссия» сумела благодаря второму голу Холанда, отличившегося на 90-й минуте.

«Боруссия» с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» с 23 очками — 14-й.

В других матчах игрового дня «Вердер» проиграл «Вольфсбургу» (1:2), а «Айнтрахт» разгромил «Унион» (5:2).

Ранее сообщалось, что хет-трик Левандовски помог «Баварии» в меньшинстве разгромить «Штутгарт» в Бундеслиге.