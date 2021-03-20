Хет-трик Левандовски помог «Баварии» в меньшинстве разгромить «Штутгарт» в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Штутгартом» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
Хет-трик Левандовски помог «Баварии» в меньшинстве разгромить «Штутгарт» в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

«Бавария» осталась вдесятером уже на 12-й минуте. Прямую красную карточку получил Альфонсо Дэвис.

Победу мюнхенской команде принесли три гола Роберта Левандовски, отличившегося на 17-й, 23-й и 39-й минутах. Ещё один мяч в активе Сержа Гнабри, забившего на 22-й.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 61 очко. «Штутгарт» с 36 очками — восьмой.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не отпустит Левандовски и Алабу на матчи сборных.

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