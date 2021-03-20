«Бавария» не отпустит Левандовски и Алабу на матчи сборных

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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб не отпустит польского форварда Роберта Левандовски и австрийского защитника Давида Алабу на выездные матчи их национальных команд со сборными Англии и Шотландии.
«Бавария» не отпустит Левандовски и Алабу на матчи сборных
  • Reuters

«Если останется правило, что возвращающиеся из Англии должны будут отбывать карантин, то мы не отпустим Левандовски», — приводит слова Салихамиджича Suddeutsche Zeitung.

Он отметил, что то же самое касается и Алабы.

Польша в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года 31 марта в Лондоне сыграет с Англией, а Австрия 25 марта в Глазго встретится с Шотландией.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» победил «Арминию» и сократил отставание от «Баварии» в Бундеслиге.

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