«Бавария» не отпустит Левандовски и Алабу на матчи сборных
- Reuters
«Если останется правило, что возвращающиеся из Англии должны будут отбывать карантин, то мы не отпустим Левандовски», — приводит слова Салихамиджича Suddeutsche Zeitung.
Он отметил, что то же самое касается и Алабы.
Польша в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года 31 марта в Лондоне сыграет с Англией, а Австрия 25 марта в Глазго встретится с Шотландией.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» победил «Арминию» и сократил отставание от «Баварии» в Бундеслиге.