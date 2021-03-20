«Лейпциг» победил «Арминию» и сократил отставание от «Баварии» в Бундеслиге

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«РБ Лейпциг» одержал победу над билефельдской «Арминией» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
«Лейпциг» победил «Арминию» и сократил отставание от «Баварии» в Бундеслиге
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Билефельде, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Лейпцигу» принёс гол Марселя Забитцера, отличившегося на 46-й минуте.

Таким образом, «Лейпциг» с 57 очками, занимающий второе место в турнирной таблице Бундеслиги, сократил отставание от лидирующей «Баварии» до одного очка. «Арминия» с 22 очками — 15-я.

Ранее сообщалось, что агент Тиля высказался о возможном возвращении футболиста в «Спартак» летом.

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