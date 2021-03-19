Агент Тиля высказался о возможном возвращении футболиста в «Спартак» летом

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Фулько ван Куперен, агент полузащитника Гуса Тиля, оценил возможность возвращения игрока в московский «Спартак» из немецкого «Фрайбурга» этим летом.
Агент Тиля высказался о возможном возвращении футболиста в «Спартак» летом
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«Гус ждёт новостей. Он всегда рад играть за «Спартак»! Мы разговариваем со «Спартаком», — цитирует ван Куперена «Спорт-Экспресс».

Тиль перешёл во «Фрайбург» из «Спартака» на правах аренды в начале сезона. Соглашение с немецким клубом рассчитано до окончания сезона-2020/2021 с возможностью продления ещё на год.

В этом сезоне он четыре раза вышел на поле в Бундеслиге.

Ранее Андрей Червиченко выразил уверенность, что тренер Доменико Тедеско останется в «Спартаке» в случае попадания в ЛЧ.

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