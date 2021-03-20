Легрейд завоевал «Малый хрустальный глобус» в пасьютах

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Норвежец Стурла Холм Легрейд одержал победу в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону сезона-2020/21.
Легрейд завоевал «Малый хрустальный глобус» в пасьютах
  • Reuters

Одержав победу в последней в нынешнем сезоне гонке преследования, прошедшей в рамках заключительного этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде, 24-летний Легрейд, набрав 306 очков, стал победителем зачёта, опередив своего соотечественника Йоханнеса Бё, также набравшего 306 очков, за счёт большего числа побед.

Лучшим из россиян в зачёте пасьютов стал Матвей Елисеев, занявший 18-е место с 145 очками. Александр Логинов — 19-й, Эдуард Латыпов — 21-й, Евгений Гараничев — 27-й.

Ранее сообщалось, что Легрейд выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде, Гараничев — 12-й.

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