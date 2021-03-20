Биатлонистка Миронова: в этом сезоне не чувствовала себя сильнее, чем год назад

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своих выступлениях в подходящем к концу сезоне Кубка мира.

«Сложно сказать, мог ли этот сезон быть лучшим в карьере. Он вышел сложным. Не могу сказать, что довольна им. Есть много моментов, которые нужно исправить. Надеюсь, что нам удастся это сделать, надеюсь, всё будет хорошо. Сложно сказать, стала ли сильнее. Не знаю, не чувствовала себя сильнее, чем год назад. Я примерно такая же», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летняя Миронова не завоевала индивидуальных наград в Кубке мира. Её лучшим результатом является четвёртое место на этапе в Оберхофе. При этом она завоевала два золота в составе сборной России в смешанной и классической эстафетах.

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