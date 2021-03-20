СМИ: Вильена намерен покинуть «Краснодар» этим летом

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Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена изъявил желание покинуть клуб этим летом.
СМИ: Вильена намерен покинуть «Краснодар» этим летом
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает «Чемпионат», игрок и его отец считают, что период в России подходит к концу и пришло время искать новый вызов. Отмечается, что голландцем интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов. 

Вильена перешёл в «Краснодар» в 2019 году. В текущем сезоне он провёл 28 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что наставник ЦСКА Виктор Гончаренко является главным претендентом на пост тренера «Краснодара».

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